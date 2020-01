Beziehungsklassiker im Theatersaal

Theater für Niedersachsen mit der Musical-Komödie „Company"am 19. Februar

Langenhagen. Nach „Sweeney Todd“ und „Ab in den Wald“ präsentiert das Theater für Niedersachsen (TfN) mit „Company“ einen weiteren Klassiker von Stephen Sondheim. 1970 in New York uraufgeführt, war das Musical ein durchschlagender Erfolg – die Produktion war für 14 Tony Awards nominiert und gewann sechs davon.Zum Inhalt: Dauersingle Robert feiert seinen 35. Geburtstag. Seine Freunde haben allesamt nur einen Wunsch für ihn: dass er endlich die „Richtige“ findet. Robert hingegen ist sich nicht sicher, ob er sich wirklich fest binden will. Schließlich gibt es auch in den Ehen seiner Freunde eine Menge Probleme. Ist das Singleleben nicht deutlich einfacher?Werner Bauer inszeniert die Musical-Komödie und arbeitet damit zum zweiten Mal am TfN. Für „Erwin Kannes – Trost der Frauen (Letterland)“, das in der Spielzeit 2017/18 Premiere feierte, bekam er den Deutschen Musical Theater Preis. Die musikalische Leitung liegt in den versierten Händen von Andreas Unsicker, für die Ausstattung zeichnet Esther Bätschmann verantwortlich und Choreografin Annika Dickel bringt die MusicalCompany zum Tanzen.Karten für „Company“ am 19. Februar im Theatersaal Langenhagen kosten zwischen elf und 28 Euro und sind in der HAZ/NP/ECHO- Geschäftsstelle im CCL erhältlich. Termin ist am Mittwoch, 19. Februar, um 20 Uhr.