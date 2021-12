BfK unterstützt Goethe-Institut in Ljubljana

Bürgerverein übergibt Grußkarten an den Margeritenhof

Kaltenweide.Diese Aktion des Goethe-Instituts im slowenischen Ljubljana hat der Verein Bürge für Kaltenweide (BfK) sehr gerne unterstützt.Das Goethe-Institut hat in Zusammenarbeit mit sechsundzwanzig slowenischen Schulen,darunter dem Grm Novo mesto - Zentrum für Technologie und Tourismus, 765 Grußkartenfür ältere Menschen in Deutschland und Österreich vorbereitet.Die Grundschüler und Gymnasiasten haben Weihnachtskarten selbst gestaltet und daraufihre Weihnachts- und Neujahrswünsche in deutscher Sprache geschrieben.Der BfK wurde in die Charity-Aktion einbezogen und damit betraut, zahlreiche Grußkartenan die Bewohnerinnen und Bewohner eines Seniorenheims zu übergeben. Für den BfK warklar, dass für diese Aktion nur das Altenwohn- undDie Übergabe der wunderschön gestalteten Weihnachtskarten an den Margeritenhof istbereits erfolgt. Stellvertretend haben die Leiterin des Altenwohn- & Pflegeheim MartinaSandvoss und Markus Neugebauer (Leiter Betreuungskräfte) die Sendung aus Slowenienvon Rabea Lachkham (BfK-Vorstandmitglied) entgegengenommen.Die Grußkarten werden Heiligabend zusammen mit den vom BfK gesammeltenWichtelgeschenken in einem feierlichen Rahmen an die in Isolation lebendenBewohnern übergeben.Die Verbindung zwischen dem BfK und der Beauftragten für Bildungskooperation„Deutsch“ am Goethe-Institut in Ljubljana wurde über den Vorsitzenden des FördervereinStädtepartnerschafts- und Freundschaftskomitee Langenhagen (SFL) Jan Hülsmannhergestellt.