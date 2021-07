Bibel und Glauben entdecken

Elisabethkirche: Bibelwoche vom 16. bis 20. August

Langenhagen. Grundschulkinder aus Langenhagen können vom 16. bis 20. August rund um die Elisabethkirche eine Bibelwoche erleben. Das Angebot dauert von 9 bis 15 Uhr. „Wir möchten Kindern die Möglichkeit geben, Bibel und Glauben zu entdecken und die Kirche als fröhlichen und spannenden Ort kennen zu lernen, an dem sie willkommen sind und den sie mitgestalten können“, sagt Almut Wenck, Vikarin der Elisabethgemeinde.Gemeinsam mit Miriam Folkerts, Vikarin der Emmausgemeinde, und Vikar Hendrik Hundertmark aus der Martinsgemeinde Engelbostel-Schulenburg lädt sie zur Kinderbibelwoche unter der Überschrift „Jakob gibt nicht auf“ ein. Die biblischen Geschichten um Jakob behandeln eine Vielzahl an Themen, die auch für Kinder von Bedeutung sind. Es geht um Rivalität zwischen Geschwistern, die Ablösung von den Eltern, Neid und Betrug, Rache und Versöhnung.Im Mittelpunkt der Kinderbibelwoche stehen Geschichten, Spiele, Bastelarbeiten und gemeinsame Musik. Die Kosten liegen bei 15 Euro pro Kind inklusive Mittagessen. Ein Abschlussgottesdienst mit den Kindern und ihren Familien wird am Sonnabend, 21. August, um 11 Uhr gefeiert. Anmeldungen sind bis Mittwoch, 21. Juli, auf elisabeth-kirche-burgwedel-langenhagen.de möglich.Weitere Informationen gibt es bei Hundertmark, Telefon (0162) 9541565 und Wenck nach einer E-Mail an almut.wenck@evlka.de