Bienenfutterautomat bietet Herbstmischung an

Sozialdemokraten engagieren sich für Bienenschutz

Langenhagen. Der Sommer neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Daher wurde nun der Bienenfutterautomat, welcher auf Engagement der SPD im Herbst 2020 installiert wurde, mit einer neuen Saatmischung gefüllt. „Die bisher erhältlichen Saatmischungen waren nur bis September pflanzbar. Ab sofort sind Krokusse erhältlich, welche direkt eingepflanzt werden können und dann im nächsten Frühjahr die ersten Frühlingsboten und damit das erste wichtige Nahrungsangebot für Bienen darstellen.“ erläutert Frank Stuckmann, Vorsitzender der SPD Abteilung Langenhagen.Wer die Krokus-Zwiebeln pflanzen möchte, muss sich jedoch beeilen: Diese sind nur noch bis Anfang November erhältlich. Danach geht der Bienenfutterautomat, welcher im Rathausinnenhof zu finden ist, in die Winterpause, da es dann auch für das Pflanzen von Krokussen zu spät wäre. Ab März 2022 sind hier dann aber wieder die neuen Frühlings-Saaten erhältlich.Am Sonnabend, 2. Oktober, gibt es in der Zeit von 11.30 bis 12.30 Uhr auf dem Infostand der SPD auf dem Marktplatz (beim Bücherschrank vor der Post) die Krokus-Zwiebeln gratis als Wahl-Dankeschön (solange Vorrat reicht).Der Bienenfutterautomat ist ein umgestalteter Kaugummiautomat, wo speziell abgestimmtes Saatgut für 50 Cent erworben werden kann. Die leeren Kapseln können anschließend im daneben hängenden Briefkasten zurückgegeben werden und werden wiederverwendet/recycelt. Das Projekt ist durch und durch ökologisch und nachhaltig – selbst die Saatanleitungen sind mit Ökofarben gedruckt. Die Einnahmen gehen zu 100% in den Bienenschutz.