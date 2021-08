Billard, Krökeln, Darts und Currywurst

SC Langenhagen eröffnet sein Jugendcafé

Langenhagen. Wer gemütlich mit Freunden chillen möchte, eine Herausforderung beim Krökeln sucht, ein entspanntes Billardspiel kaum erwarten kann oder ein paar Dartpfeile fliegen lassen möchte, der wird sich im neuen Jugendraum des SC Langenhagen wohlfühlen.Sowohl für Mitglieder, als auch für Nicht-Mitglieder hat der SCL in den Räumen seines Clubheims in der Leibnizstraße ein Jugendcafé eingerichtet, in dem all dies bald möglich ist.Auch der Genuss von Essen und Trinken kommt nicht zu kurz, denn in der Clubgaststätte nebenan können von Salat über Folienkartoffel bis hin zu Schnitzel oder Currywurst Speisen und Getränke erworben werden.Bereits im Herbst vorigen Jahres entstand von ungefähr einem Dutzend Jugendlicher selbst die Idee eines Cafés für die Jugend. Einem Ort, wo man sich zwanglos treffen, sich austauschen kann, über seine und andere Sportarten reden, eben einfach verabreden, Spaß haben, essen und trinken kann.Aus dieser Idee entstand bald ein Projekt, das von Vereinsjugendlichen selbst geplant und organisiert worden ist, mit minimaler Anleitung des Vorstands und mit Unterstützung der Sportjugend Niedersachsen und des Landessportbundes, die solche Initiativen von Jugendlichen als sogenannte J-Teams anerkennen und fördern.Aber auch die Rewe-Aktion „Scheine für Vereine“ aus dem vergangenen Winter, hat durch die wunderbare Unterstützung vieler Langenhagener Bürgerinnen und Bürger seinen Beitrag zum Jugendcafé geleistet. Denn der SCL konnte enorm viele Punkte sammeln, sodass sich der neue Jugendraum mit tollen Prämien wie Fernseher, Kicker, Billardtisch und Musikbox ausstatten ließ.Nach Höhen und Tiefen wegen des coronabedingten Lockdowns sind inzwischen von den Jugendlichen Europaletten gestrichen, Möbel gebaut und endlich die Eröffnung geplant:Für Sonnabend, 11. September, lädt der SCL nun alle Interessierten und Neugierigen zwischen 14 und 20 Uhr zum „Tag der offenen Tür“ in die Leibnizstraße 56 (Clubheim des SCL) ein! Spielen, schnuppern, klönen und ausprobieren lautet das Motto.Außerdem öffnet auch die im Mai neu gegründete Darts-Abteilung des SCL gleich nebenan ihre Türen. Stündlich im Wechsel stattfindende Darts- und Krökel-Turniere erhöhen Spannung, Spaß und gute Laune.Soweit es die Corona-Regeln erlauben, ist für den Herbst und Winter ein abwechslungsreiches Programm geplant. Das Jugendcafé wird nach der Eröffnung voraussichtlich regelmäßig freitags von 19 bis 22 Uhr und sonntags von 16 bis 21 Uhr geöffnet sein, mit wechselnden Turnier- und Karaoke-Abenden.Ein Programmheft wird zur Eröffnung am 11. September veröffentlicht.