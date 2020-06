Birte Kiesé erzählt aus Odi

Gottesdienst in Engelbostel und YouTube-Video

Engelbostel/Schulenburg. „Corona ist jetzt auch in Südafrika angekommen“, sagt Birte Kiesé. Die 20jährige ist weiter im Kontakt mit Odi, dem Partnerkirchenkreis des Kirchenkreises Burgwe-del-Langenhagen, wo sie bis Mitte März ein sechswöchiges Praktikum in Sozialprojekten in Odi gemacht hat. Über ihre Zeit und die aktuelle Situation wird sie am kommenden Sonntag, 14. Juni, im Gottesdienst um 10 Uhr in der Martinskirche erzählen. Ihr Vater Holger Kiesé wird die Musik gestalten und Pastor Rainer Müller-Jödicke die Predigt halten.„Südafrika konnte mit einem schnellen Lockdown die Ausbreitung von Covid19 zwar noch etwas aufhalten, doch die Folgen treffen die Bevölkerung nun besonders schwer“, berichtet Müller-Jödi-cke und erinnert daran, dass schon vor der Krise mindestens jeder Dritte dort arbeitslos gewesen ist. „Wenn Schulspeisungen wegfallen, wird die verdeckte Armut noch schlimmer“, beklagt der Geistliche. „Meine Kolleginnen aus dem Kindergarten wissen oft gar nicht, was mit den Familien jetzt ist“, ergänzt Birte Kiesé.Aus diesem Anlass hatte der hiesige Kirchenkreis am vergangenen Sonntag in allen Kirchen zwi-schen Burgwedel und Langenhagen um Kollekten für Odi gebeten: „Die Gemeinden in Odi sind aktiv geworden mit Tafeln und Kleiderstuben und helfen über die Gemeindegrenzen hinweg, aber die Not ist zu groß“, fasst Müller-Jödicke den Hilfeaufruf des südafrikanischen Superintendenten zusammen. Spenden für Odi sammelt der Kirchenkreis unter dem Verwendungszweck „Odi“ unter der IBAN: DE83 5206 0410 0600 0060 76.„Die Odis werden auch diese Krise packen“, da ist Birte Kiesé optimistisch und erzählt von Ubuntu, dem südafrikanischen Lebensprinzip, dass sie vor Ort am meisten beindruckt habe: „Alle helfen sich gegenseitig und stellen ihre eigenen Ansprüche zurück, da könnten wir uns alle eine Scheibe von abschneiden!“Auch digital erzählt die Jugendliche von ihren Erlebnissen: Im Rahmen des Gute-Nacht-Posts der Evangelischen Jugend des Kirchenkreises hat sie ein siebenminütiges Video produziert, das am Sonntag ab 21.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal des Evangelischen Jugend Burgwedel-Langenha-gen zu sehen sein wird und dann auch über die Homepage des Kirchenkreises gefunden werden kann.