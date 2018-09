Bis nach Sizilien und zurück

Die 7.500-Kilometer-Tour: "Kuschel dreht am Rad!"

Langenhagen. In seinem Vortrag am Donnerstag, 20. Sptember um 18 Uhr berichtet er über seine außergewöhnliche Radtour: Bis an die Südspitze Siziliens fuhr das ADFC-Mitglied Wolfgang Kuschel von Langenhagen auf, und dann auch gleich noch wieder zurück, in nur vier Monaten. In seinem Vortrag beim ADFC Langenhagen über diese Reise geht Kuschel zwar auch auf Sehenswürdigkeiten und Höhepunkte entlang des Hin- und des Rückweges sowie das Leben auf dieser Radreise ein. Er setzt jedoch einen zusätzlich zweiten Schwerpunkt auf praktische Hinweise sowie erprobte Tipps und gibt dem Publikum Hinweise auf die zielorientierte Lösung kniffeliger Radfahr-Anforderungen während dieser 120 Tage.Zum diesem Vortrag des ADFC Langenhagen am Donnerstag, 20. September, um 18 Uhr im Clubheim des Radsport-Club Blau-Gelb in der Emil-Berliner-Straße 32 in Langenforth, sind ADFC-Mitglieder sowie alle Gäste herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen!