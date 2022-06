Bis zu 30.000 Pakete zuordnen

Rainer Fredermann besucht UPS in Langenhagen

Langenhagen. Der CDU-Landtagsabgeordnete Rainer Fredermann hat zusammen mit dem Bundestagsabgeordneten Hendrik Hoppenstedt die Niederlassung von UPS in Langenhagen besucht. UPS ist einer der größten Versanddienstleister der Welt und betreibt eine große Logistikzentrale in der Flughafenstadt. Das Gebäude zählt zu den jüngsten Investitionen des Konzerns und gehört zu den modernsten Anlagen in Deutschland. Die große Sortieranlage kann vollautomatisch bis zu 30.000 Pakete pro Stunde bearbeiten und dem richtigen Ziel zuordnen. UPS plant an dem Standort noch weitere Investitionen und möchte die Kapazität verdoppeln. Dies soll noch zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Darüber hinaus werden die Auslieferungsfahrzeuge auf Batteriebetrieb umgestellt. „Ich freue mich, dass UPS dabei ist, den CO2-Ausstoß beim Pakete-Transport deutlich zu reduzieren und Pilotprojekte mit Lastenfahrrädern in Hannovers Innenstadt betreibt“ sagte Rainer Fredermann. Weitere Themen des Besuches waren die Preissteigerungen im Logistikbereich und die Auswirkungen von regionalen Feiertagen auf den international laufenden Betrieb.