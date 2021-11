Blutspende in der IGS

Langenhagen. Am Dienstag, 23. November von 16 bis 19.30 Uhr kann in der IGS Langenhagen, Konrad-Adenauer-Str. 21, wieder Blut gespendet werden.

Blutpräparate sind auch weiterhin für die Versorgung von Erkrankten notwendig. Blutspenden darf jeder im Alter von 18 bis 72 Jahren. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, können Termine per App oder per Telefon (0800) 1194911 bis 2 Stunden vorher vereinbart werden.

Den Personalausweis oder den amtlichen Reisepass zusammen mit dem Blutspenderausweis nicht vergessen.

Vom DRK-Blutspendedienst NSTOB Springe wird garantiert, dass alle vorgegebenen, hygienischen Maßnahmen zur Durchführung der Blutspende eingehalten werden.