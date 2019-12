Bombenfund im Stadtteil Brink-Hafen

Teil der Wiesenauer muss die Wohnungen verlassen

Hannover/Langenhagen. An der Hackethalstraße wurde heute Nachmittag bei Tiefbauarbeiten eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Eine Kampfmittelbeseitigung soll noch heute stattfinden.Zurzeit werden die Vorbereitungen für die erforderliche Entschärfung der englischen Fünf-Zentner-Bombe getroffen.Der Bereich innerhalb des Evakuierungsradius muss evakuiert werden. Betroffen von Sicherheitsbereich sind nahezu 6.500 Einwohner in den hannoverschen Stadtteilen Brink-Hafen und Vinnhorst sowie in Langenhagen der Stadtteil Wiesenau. Die Bewohne werden gebeten, um 19 Uhr ihre Wohnungen zu verlassen. Eine Sammelstelle wird in der Sporthalle der Herschelschule eingerichtet.