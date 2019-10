"Bon Voyage" am Hannover Airport

Hannover Harmonists stellen ihr A-Cappella-Programm am 25. und 26. Oktober vor

Langenhagen. Das Vokalensemble Hannover Harmonists stellt ein neues A-Cappella-Programm zum Thema Reisen und ferne Länder vor: "Bon Voyage". Für dieses Programm wurde mit dem Hannover Airport ein toller Konzertort gefunden. Die 5 Männer, die Ihren Ursprung im berühmten Knabenchor Hannover haben, sind schon sehr gespannt,wie der Flughafen klingen wird. Viele Konzertreisen des Ensembles habeneben genau an diesem Ort begonnen, umso schöner finden die Harmonists es, einmal direkt dort auftreten zu dürfen. Sie würden sich über viele Menschen freuen, die Lust auf einengemeinsamen musikalischen Kurzurlaub haben. Von New York über Westerland nach Bangkok..es sollte für fast jeden Geschmack etwas dabei sein.Zwei der fünf Herren bei den Hannover Harmonists sind übrigens seitKurzem Langenhagener. Mit "Bon Voyage" singen sie erstmalig in Ihrer neuen Heimat.Termine: am Freitag, 25. Oktober, 20 Uhr und Sonnabend, 26. Oktober, 15 und 20 Uhrim Skylight (zwischen Terminal A & B). Karten auf www.hannover-harmonists.de, in der Buchhandlung an der Marktkirche und im Erlebnisshop auf der Airport-Plaza.