Feuerwehr in Godshorn im Einsatz

Godshorn (ok). Etwa 50 Quadratmeter brannten am Freitagabend auf dem Gelände hinter dem ehemaligen Hallenfreibad in Godshorn. Der Feuerwehr gelang es aber scnell, die Flammen an der Berliner Allee in den Griff zu bekommen, sodass es nach kurzer Zeit "Feuer aus" hieß.