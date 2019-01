Brand in Kellerwohnung

55-Jähriger erliegt seinen Verletzungen

Schulenburg. Am 29. Dezember, gegen 10.15 Uhr, ist es in einer Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses an der Langenhagener Straße zu einem Feuer gekommen. Das ausgebrochene Feuer ist fahrlässig von dem Mieter verursacht worden. Dabei hatteder 55-Jährige lebensgefährliche Verletzungen erlitten, denen er amNeujahrstag erlag. Drei weitere Mieter haben leichte Rauchgasvergiftungen erlitten.Eine 61 Jahre alte Bewohnerin aus dem gegenüberliegenden Amtsweg hatte morgens Rauchentwicklung an dem Mehrfamilienhaus (zehn Parteien) festgestellt und die Rettungskräfte alarmiert. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei drang dichter Qualm ausdem Gebäude. Nachdem die Brandbekämpfer das Feuer in einer Kellerwohnung lokalisieren konnten, löschten sie die Flammen. In der Wohnung fanden sie, auf dem Boden liegend, den 55 Jahre alten Mieter. Neben der originär brandbetroffenen Wohnung haben sich Rauchgaseim gesamten Haus niedergeschlagen. Die Kriminalpolizei schätzt den Schaden an denweiterhin unbewohnbaren Räumlichkeiten auf 50.000 Euro.