„Brillensammel-Aktion“ geht in die finale Phase

Der Verein win sammelt Brillen und Hörgeräte

Langenhagen. Zeit für einen Frühjahrsputz? Der Verein win – Wohnen in Nachbarschaften bei der KSG Hannover GmbH und die KSG Hannover GmbH freuen sich über abgelegte Brillen und Hörgeräte, die möglicherweise dabei wieder ans Licht kommen! Seit Februar sammelt das Team rund um den Ehrenamtlichen Dieter Bergmann Brillen, Brillengestelle, Etuis und Hörgeräte, um diese an Menschen weiterzugeben, die sich keine Seh- und Hörunterstützungen leisten können.Dafür wurde das Katholische Blindenwerk in Koblenz als Kooperationspartner gewonnen werden. Dort werden die gesammelten Brillen gereinigt, aufbereitet und im Anschluss an Ärzte und Krankenhäuser weltweit verschickt. Und das nicht nur in so genannte Länder der Dritten Welt, sondern auch innerhalb Europas. Hier und auch in Deutschland gibt es Abnehmer – schließlich leben auch hier Menschen, die von Armut betroffen sind und sich über diese Unterstützung freuen.Der Verein win e.V. hat bis heute ca. 5.000 Brillen gesammelt. Die Idee für die Aktion brachte Dieter Bergmann ein, der im Quartierstreff Wiesenau in Langenhagen aktiv ist.Noch bis zum 30. April 2019 werden die Brillen im Quartierstreff Wiesenau, der Hauptstelle der KSG Hannover in Laatzen sowie in allen Kunden-Service-Centern der KSG Hannover gesammelt. Eine Liste der Adressen findet sich unter www.ksg-hannover.de/kontakt.