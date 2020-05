Bücherei wieder geöffnet

Matthias-Claudius-Kirche: Nächster Freitag, 15. Mai, zwischen 16 und 18 Uhr

Kaltenweide/Krähenwinkel. Die Bücherei der Matthias-Claudius-Kirchengemeinde hat wieder geöffnet. Am Freitag,8. Mai, kamen erst einmal nur „geladene Gäste“. Die Kinder der KinderKirchen-Gruppe durften als erste ihren Bücherhunger stillen und waren sehr froh darüber. Auch die Einhaltung der allgemein bekannten Hygieneregeln waren für sie kein Hindernis „Man hat sich ja schon dran gewöhnt.“ Viele bunte Nasen-Mund-Masken wurden vorgeführt. Zwei Kinder, beladen mit je einem Kinderkoffer, sorgten dafür, viel Unterhaltung mit nach Hause zu bekommen. Am Ende gab es für jedes Kind noch einen Umschlag mit einem Ablauf für „KiKi to go“. Am nächsten Freitag, 15. Mai, von 16 bis 18 Uhr ist die Bücherei nun wieder für die breite Öffentlichkeit zugänglich. Bis zu den Sommerferien bleibt es beim Freitag, der Mittwoch wurde gestrichen. Das Bücherei-Team ist gut vorbereitet und freut sich auf zahlreiche Besucher.