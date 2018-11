Bummeln, entdecken und Geschenke kaufen

Für Jeden etwas dabei: Adventsbasar im Anni-Gondro-Pflegezentrum

Langenhagen (ok). Alle Jahre wieder: Adventsbasar im Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark, und für Jeden war quasi etwas dabei. Wer wollte, konnte bummeln, entdecken und Weihnachtsgeschenke kaufen oder einfach die Caféhaus-Atmosphäre bei Christstollen, Weihnachtsgebäck und Bratäpfeln genießen. Wer es deftiger mochte, war bei Fischbrötchen, Schmalzbroten, Kürbissuppe oder dem leckeren Schwedenpunsch besser aufgehoben. Für den musikalischen Rahmen sorgte sowohl adventliche Drehorgelmusik als auch der Auftritt des Flötenensembles der Katholischen Familienbildungsstätte. Der Erlös einer Tombola ging sowohl an den Hospizverein als auch an die HAZ-Weihnachtshilfe.