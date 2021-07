Familiengottesdienst am Sonntag, 18. Juli, in St. Paulus

Langenhagen. Die Sommerferien stehen vor der Tür – eine gute Zeit, um noch einmal Luft zu holen und die Vielfalt in der Natur ringsum zu betrachten. „Bunte Vielfalt“ – unter diesem Motto lädt die St. Paulus-Gemeinde am Sonntag, 18. Juli, um 11 Uhr Groß und Klein, Eltern und Kinder, zum Sommer-Familiengottesdienst auf der Kirchenwiese in die Hindenburgstr. 85 ein. Bunte Vielfalt – das steht für die Natur, die Schöpfung, das Leben. Holger Kiesé, Liedermacher und Musiker aus Engelbostel, begleitet den Gottesdienst musikalisch, in dem auch zwei Kinder durch Pastor Frank Foerster getauft werden. Bei schönem Wetter wird draußen unter dem Kirchturm gefeiert, Besucher können dann eine Decke zum Sitzen auf der Wiese mitbringen. Mit dabei sind Kirchenmaus Karoline und das Kinderkirchenteam um Diakonin Annika Kruse. Für Kinder gibt es Lieder mit Bewegungen, ein Mitmachsegen und ein Seifenblasengebet. Im Anschluss ist für Kaffee, süße Kleinigkeiten und kühle Getränke gesorgt. Dabei werden alle Hygiene- und Abstandsregeln beachtet. Ein vorherige Anmeldung ist nicht nötig.