Bunter Querschnitt mit großer Vielfalt

Herbstkonzert der Musikschule am Sonntag, 11. November

Langenhagen (ok). Mehr als 100 Beteiligte sind beim Herbstkonzert der Musikschule am Sonntag, 11. November, ab 17 Uhr im Theatersaal dabei. Einlass ist bereits um 16.30 Uhr. Eine der Bläserklassen der IGS Langenhagen, die mit der Musikschule kooperieren, eröffnet das Konezrt. Von Solisten am Klavier über Block- und Querflötenbesetzungen, Waldhorntrio, Vibraphon-Solo bis hin zu einem elfjährigen Mädchen mit "Gänsehautstimme", die sich selbst an der Gitarre begleitet, ist alles vertreten. Eine Band der Föhrfreizeit bietet eine Version von Pink Floyds "Wish you were here". Natürlich sind auch die Percussion Group Langenhagen (PGL), Jugendblasorchester (unter anderem mit Westernfilmmusik) und Big Band (mit Soul- und Popklassikern) mit von der Partie. Also ist für jeden Fall etwas dabei, für Jung und Alt wird etwas geboten.