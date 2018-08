Buntes Musikprogramm im Wietzepark

Abschluss des Kultursommers der Region am 1. September ab 15 Uhr

Langenhagen (ok). Die Region Hannover feiert in diesem Jahr "20 Jahre Kultursommer", das große Musikfestival der Region Hannover. Der Abschluss geht am Sonnabend, 1. September, zwischen 15 und 19 Uhr im Wietzepark Langenhagen. Unter dem Moltto "Posaunen und Picknick im Park" sind Posaunenchöre aus Bissendorf, Mellendorf, Langenhagen, Brelingen und Wettmar am Start. Außerdem die Odi-Brass-Band aus dem befreundeten Kirchenkreis in Südafrika. Darüber hinaus die Lerchentaler Alphornbläser um Meike Unger sowie das Flamenco-Duo Azucar del Norte und Tänzerin Sandra Materia. Moderiert wird die Veranstaltung unter freiem Himmel von HAZ-Redakteurin Rebekka Neander. Durch die unterschiedlichen musikalischen Stilrichtungen entsteht in der sommerlichen Kulisse des Wietzeparks ein echtes Crossover-Projekt. Ein besonderes Erlebnis wird der Auftritt des Gesamt-Ensembles mit mehr als 100 Musikerinnen und Musikern sein. Besucherinnen und Besucher des Konzertes sind eingeladen, Picknickdecken mitzubringen. Für verschiedene Speisen und Getränke ist gesorgt. Der Eintritt ist frei; über eine Spende würden sich die Veranstalter freuen. Vor dem Konzert wird ein etwa 30-minütiger Spaziergang durch den Stadtpark zum Wietzepark angeboten. Start ist um 14.15 Uhr an der Elisabeth-Kirche.