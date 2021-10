Buntes Programm

Kulturring lädt für 16. Oktober ein

Langenhagen. Unter dem Motto „Bühne frei!“ bietet der Kulturring Langenhagen am Samstag, 16. Oktober, in der Aula des Schulzentrums in der Konrad-Adenauer-Straße zwei Veranstaltungen an.Endlich wieder auf die Bühne. Das wünschen sich alle Künstler und künstlerisch Aktive nach den langen Entbehrungen aufgrund der Corona-Pandemie.Die Künstler freuen sich schon riesig auf ihr Publikum. Dank der 2-G-Regelung ist es endlich wieder möglich, Veranstaltungen anzubieten ohne Abstands-Vorschriften. So dürfen alle 300 Sitzplätze in der Aula besetzt werden. Selbstverständlich ist am Eingang der Nachweis über den vollen Impfschutz oder Genesung zu erbringen. Es besteht die Möglichkeit, sich per Luca-App einzuchecken. Für Personen, die nicht über eine App verfügen, wurde extra ein Vordruck auf der Rückseite des Programm-Flyers erstellt, wo die Kontaktdaten eingetragen werden können.Der Veranstaltungstag beginnt mit einer Orchester-Matinee von 11 bis 13 Uhr, zu der gleich drei hochkarätige und über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannte Orchester einen Querschnitt aus ihrem abwechslungsreichen Repertoire darbieten. Als Auftakt wird das Langenhagener Zupforchester „Als Kompass Europas“ das Publikum musikalisch in alle Himmelsrichtungen entführen. Aktuelle Hits und bekannte Evergreens präsentiert schwungvoll das Orchester der Langenhagener Akkordeonfreunde „con brio“. Das Blasorchester der Stadt Langenhagen begeistert wie gewohnt mit seiner Vielfalt der musikalischen Stilrichtungen, von klassisch bis modern, über Pop, Rock und Swing.Ein gemischtes Programm aus Gesang, Tanz und Humor bietet der Bunte Nachmittag ab 15 Uhr. Auch hier treten Gruppen und Einzel-Künstler auf, die sich freuen, endlich nach der langen Corona-Zeit wieder ihr Hobby ausüben, gemeinsam proben und die Ergebnisse auf der Bühne ihrem Publikum präsentieren zu können. So hat der Gemischte Chor Brink-Langenhagen einen bunten Strauß aus internationalen und regionalen Liedern und Melodien gebunden. Das Duo Shimasira und die Gruppe Paradies Oriental verzaubern in ihren bunten Kostümen mit orientalischen Tänzen, Elli Weber sowie Die Närrische Langenhagener Ritterschaft sorgen für gute Laune und Humor. Spannend wird es, wenn die Gruppe Bamboo Filipino Magkabalikat ihren circensischen Bambustanz darbietet, und die Shanty-Sänger Langenhagen runden diesen Nachmittag mit ihren bekannten und beliebten Seemannsliedern ab.Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei.