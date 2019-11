Buntes Programm mit bekannten Songs

"Voices of Joy"am Sonntag, 17. November, ab 17 Uhr in der Matthias-Claudius-Kirche

Krähenwinkel (ok). Ein bunter Blumenstrauß, in dem jeder hoffentlich seine Lieblingsblume findet: So könnte das Repertoire des Chores "Voices of Joy" in der Matthias-Claudius-Kirche beschrieben werden. Termin ist am Sonntag, 17. November, ab 17 Uhr in der Matthias-Claudius-Kirche. Dann werden unter anderem bekannte Songs wie "Mama Loo", "Thank you for the music", "The sound of silence" oder das bekannte "Can you feel the love tonight" aus dem "König der Löwen" erklingen. Aber natürlich sind auch noch weitere gefühlvolle und fetzige Songs im Programm. Eine musikalische Mischung eben, in der für jeden etwas dabei sein sollte. Der Eintritt ist frei, um eine Spende am Ausgang wird gebeten.Nicoleta Ion leitet seit September vergangenen Jahres den Chor "Voices of Joy", der schon seit vielen Jahren zur Matthias-Claudius-Gemeinde gehört. Seit Anfang des Jahres sind viele neue Sängerinnen und Sänger dazugekommen; die Mitgliedszahl hat sich quasi verdoppelt. Neue Sängerinnen und vor allen Dingen Sänger sind aber natürlich immer herzlich willkommen. Geprobt wird mittwochs zwischen 19 und 20.30 Uhr im Gemeindehaus der Matthias-Claudius-Kirche. Einfach mal vorbeikommen.