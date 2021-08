CDU-Fahrrad-Tour

Godshorn. Der CDU-Ortsverband Godshorn lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger für

Freitag, den 3. September, zu einer Fahrrad-Tour durch Godshorn ein.Treffpunkt ist um 18 Uhr auf dem Le-Trait-Platz. Der stellvertretende Ortsverbandsvorsitzende, Ulrich Müller, erläutert zu der etwas anderen Fahrrad-Tour: "Wir möchten mit den Godshornerinnen und Godshornern markante Stellen im Ort mit dem Fahrrad anfahren und hier aufzeigen, für welche Punkte wir uns in den letzten Jahren in Godshorn eingesetzt haben und was gut gelungen ist."

Es geht aber auch darum, die Fragen zu beantworten: Wie soll sich Godshorn in den nächsten Jahren entwickeln? Wie sollen die Problempunkte Verkehr, Wohnungssituation und KiTa-Betreuung angegangen werden und wie will die CDU diese Punkte verbessern? Wie kann eine gesunde Umwelt für die Naherholung bewahrt werden?

Die Tour endet nach 1,5 bis 2 Stunden an den Streuobstwiesen. Bei Regenwetter wird der Termin verschoben und neu angesetzt. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 0511/74 42 25.