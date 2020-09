Cello-Konzert in der Martinskirche

Sabine Lauer spielt am 13. September beim Gesprächskonzert Bach und Reger

Engelbostel/Schulenburg. „Endlich gibt es wieder ein Konzert in unserer Martinskirche“, freut sich Rainer Müller-Jödicke. Der Engelbosteler Pastor hat für Sonntag, 13. September um 18 Uhr Sabine Angela Lauer eingeladen, die zum wieder-holten Mal in der Barockkirche musizieren wird. Die Cellistin arbeitet als Dozentin an der Freien Musikschule Hannover und ist künstlerische Leiterin und Dirigentin verschiedener Kammerorchester der Region.„Eigentlich wollte ich wieder gemeinsam mit Eun-Bae Jeon aus Seol auftreten“, be-dauert die Musikerin. Doch wegen Corona dürfe die koreanische Organistin nicht nach Deutschland fliegen. Deshalb wird Lauer drei Cellosonaten interpretieren. Von Johann Sebastian Bach stehen die Suite Nr. 1 in G-Dur sowie die Suite Nr. 5 in c-moll auf dem Programm. Außerdem hat sie Max Reger Suite Nr. 2 in d-moll ausge-wählt.Müller-Jödicke ist besonders gespannt auf den Konzertabend, weil Sabine Lauer sich vor den drei Stücken seinen Fragen stellen wird: „Ich möchte nämlich gern wissen, warum sie ausgerechnet diese jeweiligen Stücke ausgewählt hat, was die ihr bedeuten und was deren musikalische Qualität ausmacht“, kündigt der Pastor an, der den Auftritt so zu einem Gesprächskonzert machen will . Mit ihren Vorbe-merkungen werde Lauer gewiss nicht nur ihn besser auf die Musik vorbereiten und die Spannung steigern, wie sie Bach und Reger auf dem Cello darstellen wolle.Der Eintritt zu dem Konzert ist frei; um Spenden für die Konzertauslagen wird am Ausgang gebeten.