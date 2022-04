Chöre ersangen 500 Euro für die Ukraine

Gelungener Neustart für vier Ensembles nach der Corona-Pandemie

Langenhagen. Jetzt hatte der Niedersächsische Chorverband zum Konzert "Frühlingsstimmen" in die Emmauskirche eingeladen. In dem gut besuchten Konzert gab es vier tolle Mitglieds-Chöre des Verbandes zu erleben, die ausnahmslos seit Beginn der Pandemie erstmalig wieder auftreten konnten. Voices of Joy erfreuten mit einem Mix aus Gospel und Pop unter neuer Chorleitung Maritta Salzer und Nicoleta Ion am Piano. Der Jazzchor Celle unter derLeitung von Christin Strittmatter begeisterte mit toll arrangierten Popsongs, englischen Folksongs und dem Swingklassiker Moonglow, gespickt mit jazzigen Harmonien, die Gänsehaut garantierten. Der Frauenchor Hannover bot ein fantastisches Kontrastprogramm aus dem klassisch-geistlichen Genre mit Orgelbegleitung und tollen Solistinnen. Ein wahrer Hörgenuss und das ohne Chorleiterin Biljana Wittstock, die krankheitsbedingt ausfiel. Eine der Sängerinnen übernahm spontan das Dirigat. Last but not least präsentierte der Junge Chor Hannover, geleitet von Steffen Henning, ein schönes Programm rund um das Thema Liebe und ein besonderes Lied auf plattdeutsch. Arrangiert vom Chorleiterfeierte es im Konzert Weltpremiere.Besungen wurde auch die Stadt Hannover als Stadt mit Keks. Zum Abschluss wurde es humoristisch mit Manamana, bekannt aus der Muppetshow. Zum Ausklang gab es einen Frühlingskanon als Zugabe, gemeinsam gesungen von allen vier Chören. Durch den Abend führte Silvia Hoppe, Leiterin der ChorRegion Nord im Niedersächsischen Chorverband, die zu einer Spende für die Ukraine aufgerufen hatte. Das Publikum war begeistert von der Musik und zeigte sich sehr erkenntlich, sodass eine Summe von 500 Euro an die Aktion Deutschland hilft gespendet werden kann.