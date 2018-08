Christliche Werte vermitteln

Zehn Jahre „Die Arche“ in Kaltenweide

Kaltenweide. „Die Arche“ öffnete am 1. September 2008 in der alten Sparkasse an der Kananoher Straße in Kaltenweide ihre Türen für 17 Kindergartenkinder. Sehr schnell füllte sich die Gruppe auf insgesamt 25 Kinder. Drei Jahre später, im September 2011, wurde die Kindertagesstätte um zwei Krippengruppen im gegenüberliegenden Neubau erweitert. Im Oktober 2013 folgte eine Aufstockung des Kindergartens für eine integrative Kindergartengruppe. Im August 2016 vervollständigte sich „Die Arche“ mit einer integrativen Hortgruppe, eingemietet in den Räumlichkeiten der FeG-Kaltenweide -international- im Erlengrund. Insgesamt erleben heute 86 Kinder mit 20 pädagogischen MitarbeiterInnen an drei Standorten, Bildung, Erziehung und Betreuung.Inzwischen wird in allen Bereichen Integration auf dem Weg zur Inklusion gelebt wird und Kinder im Alter von eins bis zehn Jahren begleitet. Die christliche Wertevermittlung und das Feiern des Kirchenjahres sind dabei unter anderem ein wichtiger Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit.Genau zehn Jahre später, nämlich am 1. September 2018, wird nun in der gesamten Arche gefeiert. Nach dem Sektempfang mit geladenen Gästen findet um 15 Uhr eine Theateraufführung mit Kindern aus der Arche in den Räumlichkeiten der FeG Kaltenweide – international – statt. Anschließend wird an allen drei Standorten ein fröhliches Sommerfest mit Cafeteria, Gegrilltem, Buffet sowie kreativen Angeboten und Aktivitäten für die ganze Familie gefeiert. Wer die Arche gerne wiedersehen oder kennen lernen möchte, ist herzlich dazu eingeladen.