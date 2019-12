Christnacht mit Bethlehemlicht

Prädikant Michael Vogt verteilt Bethlehemlicht in Engelbostel

Engelbostel. Michael Vogt freut sich auf den Weihnachtsabend am 24. Dezember in seiner Martinskirche: „Um 23 Uhr, wenn nach gutem Essen und Geschenken alles ruhiger wird, möchte ich einen besinnlichen Gottesdienst feiern“, sagt der Ehrenamtliche aus Engelbostel. Als Prädikant wird er mit seiner Frau Brigitte, die sich im Kirchenvorstand engagiert, den Abendgottesdienst gestalten. „Wir wollen viele Lieder singen, die Weihnachtsgeschichte hören und beten“, kündigen die beiden an.„Als besonderes Zeichen wollen wir das Bethlehemlicht weitergeben“, sagt Michael Vogt, der dieses am Vorabend aus der benachbarten Matthias-Claudius-Kirche holen wird. „Das ist so ein schönes Symbol, wenn ein Kerzenlicht, das in Bethlehem angezündet und bis hierher weitergereicht wurde, auch in unsere Häuser in der Martinskirchengemeinde kommt“, freuen sich die Vogts und erinnern daran: „Wer es mit nach Hause nehmen möchte, sollte ein Windlicht in den Gottesdienst mitbringen.“