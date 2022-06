Chronische Schmerzen

Votrag an der Paracelus-Klinik am Mittwoch, 15. Juni

Langenhagen. Etwa 23 Millionen Menschen in Deutschland berichten von chronischen Schmerzen. Das ist mehr als ein Viertel der Bevölkerung – damit zählen Schmerzerkrankungen wie Diabetes und Bluthochdruck zu den großen Volkskrankheiten. Ob Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Nervenschmerzen oder Tumorschmerzen: Die Versorgung der Betroffenen ist in Deutschland nach wie vor lückenhaft. Statistiken zeigen, dass die Hälfte aller Schmerzgeplagten unzureichend behandelt wird.„Zu einer guten und wirksamen Therapie gehört ein ganzheitliches Konzept, das neben einer individuell zugeschnittenen medikamentösen Behandlung auch nichtmedikamentöse Therapiebausteine berücksichtigt“, sagt Alexander Funke, leitender Arzt der Multimodalen Schmerztherapie der Paracelsus-Klinik am Silbersee. „Zu den Behandlungsbausteinen können neben Medikamenten beispielsweise eine psychologische Betreuung, Physiotherapie, Ergotherapie, Biofeedback-Übungen und sportliche Aktivitäten wie etwa Nordic Walking gehören“, so der Schmerzexperte.Eine kostenlose Informationsveranstaltung zu dem Therapiekonzept der „Multimodalen Schmerztherapie“ findet am Mittwoch, 15. Juni, um 17 Uhr in der Paracelsus-Klinik am Silbersee statt.Notwendige Anmeldungen werden telefonisch unter der Rufnummer (0511) 77 94-0 entgegen genommen.Alle Besucher müssen geimpft und genesen sein, sowie aktuell getestet sein (2G+). Der Test darf nicht älter 24 Stunden (Antigen-Test) oder 48 Stunden (PCR -Test) sein. Diese Regelung gilt für Geimpfte (auch nach Drittimpfung) und Genesene. Direkt vor dem Gelände der Klinik gibt es die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Entsprechende Nachweise sind bitte mitzubringen.