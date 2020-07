Cocktail-Abend mit zwei Mixern

Schützenverein Kaltenweide lädt Mitglieder für 31. Juli ein

Kaltenweide (ok). Zu einem Cocktailabend lädt der Schützenverein Kaltenweide seine Mitglieder ins Schützenhaus ein. Termin ist am Freitag, 31. Juli, ab 20 Uhr. Ab 18 Uhr kann bereits auf eigene Rechnung gegessen werden, um eine gute Grundlage zu schaffen. Zwei Cocktail-Mixer werden am Werk sein. Anmeldungen bitte bis zum 27. Juli im Schützenhaus Kaltenweide unter der Telefonnummer (0511) 4 59 59 50. Weitere Aktionen sind geplant, bei weiteren Lockerungen in der Corona-Pandemie plant der Schützenverein die Veranstaltungen für Nicht-Mitglieder zu öffnen.