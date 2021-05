Polizei sucht Zeugen

Godshorn. Neun Altpapiercontainer an der Berliner Alllee in Godshorn sind nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag angezündet und durch das Feuer vollständig zerstört worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.