Corona-konforme Alternativen

Rege Teilnahme beim ersten Online-Themenabend der Freiwilligenagentur

Langenhagen. Unter dem Motto „Ohne Kosten und Aufwand DEN Stand gestalten“ fand jetzt der erste Online-Themenabend der Freiwilligenagentur Langenhagen statt.20 Interessierte aus den unterschiedlichsten Vereinen und Ehrenämtern folgten dem Referenten aufmerksam an diesem Abend. Wolfgang Nafroth schafft es stets mit seinem trockenen Humor und seiner belebenden Art, die Spannung aufrecht zu erhalten und die Teilnehmenden zu begeistern.Intergrationsbeirat, Hospizverein, offene Gesellschaft, Schützenverein, Kulturring, DLRG oder Johanniter, um nur einige zu nennen, verfolgten die Tipps und Tricks für eine gelungene Gestaltung eines Messestandes oder anderen Aktionen, um auf seine Angebote aufmerksam zu machen. Statt des klassischen Werbetisches mit einer Flyerlandschaft wurden spannende Alternativen - die sich auch Corona-konform umsetzen lassen, präsentiert.Die Freiwilligenagentur wird die diesjährigen Themenabende ausschließlich online anbieten. Wer Wünsche oder Anregungen zu Themen hat, kann diese sehr gerne per E-Mail an: freiwilligenagentur@langenhagen.de senden.