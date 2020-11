Covid 19: Wie kann es weitergehen?

Dreiteilige Veranstaltungsreihe der VHS

Langenhagen. Die Corona-Pandemie setzt derzeit klare Prioritäten: Gesund bleiben, auf einen wirksamen Impfschutz warten. Doch wie geht es nach der Krise weiter? Eine dreiteilige Vortragsreihe der Volkshochschule und dem LieZa Treff der katholischen Pfarrgemeinde Liebfrauen mit Zwölf Apostel beschäftigt sich mit der Zukunft und den Chancen eines langsamen Neustarts nach dem Leben im Mittelpunkt der Pandemie. Welche neuen Wege des Miteinanders werden eröffnet?Am Montag, dem 16. November, zeigen Psychologin Gertrud Corman-Bergau und Theologe Martin Bergau im VHS-Treffpunkt die Möglichkeiten eines Lebens im Einklang mit der Natur: Zeit für Besinnung und Neuorientierung. Am Mittwoch, dem 18. November, beleuchtet Antje Bismark, Leiterin der Lokalgruppe Nordost der Madsack Mediengruppe, die Arbeit von Wissenschaft, Politik und Medien im Krisenmodus. Die Veranstaltung findet im Liebfrauen-Gemeindesaal in der Karl-Kellner-Str. 67 statt. Welche Konsequenzen das Pandemie-Jahr 2020 für das Verhalten im Alltag hat und was wir möglicherweise daraus lernen können, ist das Thema von Georg Poddig, Missio-Diozösanstelle des Bistum Hildesheim, am Freitag, dem 20. November, im Gemeindesaal der Zwölf-Apostel-Kirche im Weserweg 3. Müssen sich globale Arbeitsteilung und Entwicklung neu ausrichten? Welche Auswirkung hat die Coronapandemie auf das Leben in Ländern außerhalb Europas? Kann eine bessere Zukunft für diese Menschen durch unsere Lebensweise entstehen?Alle Vorträge beginnen um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Eine vorherige Anmeldung ist unbedingt notwendig, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist.