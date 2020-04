D!-Junioren sagen Danke

Spieler des TSV Godshorn haben für ihre Sponsoren gebacken

Godshorn. Am Mittwoch nach Ostern waren die Spieler der D1-Junioren vom TSV Godshorn ganz fleißig und haben für ihre Sponsoren Edeka Zegarek und Elektro Borges leckere Kuchen gebacken und diese dann auch vorbeigebracht. „Wir wollten in diesen schweren Zeiten unseren Alltagshelden, die sich in der Corona-Krise für andere einsetzen, einfach mal Danke sagen“ sagte Trainer Christian Czarnecki. Dies war auch mal eine kleine Abwechslung für die Spieler, die nicht in die Schule gehen und ihrem Hobby nicht nachgehen können. Wir hoffen, dass die Mitarbeiter eine kleine Freude dabei hatten und das der Kuchen geschmeckt hat.