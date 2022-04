Polizei sucht Eigentümer

Langenhagen. Die Polizei Langenhagen hat am Dienstag gegen 13.30 Uhr an der Schützenstraße ein Damenrad mit Anhängersichergestellt. Bei dem Fahrzeuggespann handelt es sich um einElektrofahrrad Pfau TEC in der Bauform Dreirad, das mit einemschwarzem Transportanhänger betrieben wurde. Der Anhänger warzum Fundzeitpunkt mit Farbdosen beladen.Wer kann Hinweise auf den Eigentümer bzw. Nutzer des Gespannes geben? Hinweise bitte an die Polizei Langenhagen: 0511 109-4216