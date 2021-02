Dank an die Engelchen

Langenhagen (ok). So viel Schnee hatten die Langenhagener lange nicht mehr in ihrer Stadt gesehen. ECHO-Leserin Margot Röscher ist hilfsbereiten Mitbürgern, die die Wege in der Zeit von Schnee und Eis befreit haben, sehr dankbar. Der ECHO-Redaktion hat sie ein paar Zeilen geschickt: "Ich habe es dankbar bemerkt, es gibt sie noch, die Engelchen. Während der Schneezeit waren sie unterwegs, eine ganze Häuserreihe merkte den Flügelschlag der Engelchen. Diesen Engelchen herzlichen Dank."