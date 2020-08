Abendgottesdienst in der St.Paulus-Kirche

Langenhagen. Zu einem Abendgottesdienst unter der Überschrift: “Ich glaube... Danke sagenist nicht einfach” lädt die St. Pauluskirchengemeinde für nächsten Sonntag,30. August, ein. Der Gottesdienst beginnt um 18 Uhr und wird von einem Team um Pastor Frank Foerster vorbereitet. “Der Abendgottesdienst am Monatsende wird immer besonders gestaltet”, sagt Pastor Foerster. “Diesmal geht es um die einfache Frage: Danke sagen ist nicht einfach – oder doch?” Am Baum vor der Kirche haben Carolin Ratsch, Ralf Frey und Frank Sadowski vom Gottesdienstteam ein Plakat dazu aufgehängt. In Tütchen auf der Wäscheleine kann man Antworten einwerfen. Das möchten sie wissen: “Wofür sagst duDanke?, Wann fällt es schwer, Danke zu sagen?, Warum ist Danke-sagen nicht einfach?” Einige persönliche Antworten werden sie selbst im Gottesdienst vorstellen. Dort kann man auch seine eigenen Antworten mitbringen. Die Abendgottesdienste finden in der Regel am letzten Sonntag im Monat um 18 Uhr anstelle eines Morgengottesdienstes statt. Einige werden von einem Team vorbereitet. Der nächste und letzte in diesem Jahr ist für den 25. Oktober geplant. Wer Interesse hat mitzuwirken, kann sich im Kirchenbüro in derHindenburgstraße 85 oder bei Pastor Foerster melden.