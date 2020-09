Das 75-jährige Bestehen des Unternehmens steht im Mittelpunkt

Möbel Hesse öffnet beim Verkaufsoffenen am Sonntag, 27. September

Garbsen. Möbel Hesse in Garbsen-Berenbostel ist auch am Sonntag, 27. September, für die Kunden geöffnet. Im Mittelpunkt des Verkaufsoffenen Sonntags steht das 75-jährige Bestehen des Familienunternehmens. Eine Ausstellung in der historischen Ziegeleisscheune mit dem Titel „75 Jahre Möbel Hesse“ erinnert an die lange Firmengeschichte des Familienunternehmens, das 1945 gegründet wurde. Das Einrichtungshaus an der Robert-Hesse-Straße 3 ist bereits ab 11 Uhr geöffnet, offizieller Verkaufsstart ist um 13 Uhr.Erstmals zu erleben ist beim Verkaufsoffenen Sonntag auch das neue Studio mit exklusiven Küchen hochwertiger Marken. Möbel Hesse erweitert damit das Küchenstudio No1 um weitere 600 auf nun 4600 Quadratmeter. „Wir schaffen damit das größte Studio für exklusive Küchen in Norddeutschland“, betont Inhaber Robert Andreas Hesse.Die Besucher finden in dem außergewöhnlich gestalteten Ausstellungsraum nicht nur Inspirationen für das sogenannte Herz des Hauses, also den Lebensraum Küche, sondern auch Elektrogeräte und Armaturen namhafter Marken. Und Lichtideen in allen Facetten vereint das neue Leuchtenstudio im Ambiente by Hesse, ebenfalls eröffnet zum Firmenjubiläum. In der Ausstellung treffen innovatives und klassisches Design auf moderne Technik - individuelle Beratung inklusive.Die Kunden erwarten anlässlich des 75-jährigen Bestehens vielfältige Aktionen und Gewinnspiele. Unter anderem verlost werden Tickets für eine Ballonfahrt mit dem Möbel Hesse-Heißluftballon sowie ein Kochkurs für zehn Freunde in der Hesse-Gourmet-Kochschule. Zudem gibt es einen hochwertigen Kaufmannsladen für Kinder der Firma Flexa zu gewinnen. Hauptpreis ist eine Wochenendreise für zwei Personen ins Salzburger Land, inklusive einer Werksbesichtigung der bekannten Marke von Naturholzmöbeln Team 7 aus Österreich.Auch die Segafredo-Bar auf der Piazza des Einrichtungshauses und das Marktrestaurant sind am Verkaufsoffenen Sonntag geöffnet.