Das Abenteuer Urlaub

Werner Monsen in der Godshorner Kirche

Godshorn. Werner Momsen ist fremdbestimmt, aber oft dennoch freier als sein schwarzer Hintermann Detlef Wutschik, der den Kult-Klappmaul-Komiker zum Leben erweckt. Denn Werner kann Dinge tun und sagen, die nur er tun und sagen darf. Und das tut er. „ Ich sitze seit gut eineinhalb Stunden neben dem Altar, lese Fürbitten und überlege, ob ich hier überhaupt alles sagen darf, was ich will“, begrüßte Momsen jetzt die etwa 170 Zuschauer in der Godshorner Kirche.Die Kirche Zum Guten Hirten wurde erneut zum Veranstaltungsort des Kulturringes umgewandelt. „Es ist pandemiebedingt das erste Gastspiel seit Februar 2020, das der Kulturring Godshorn wieder durchführen kann“, sagt Detlef Euscher, Vorsitzender des Kulturringes.„Und nun schalten Sie ab, blenden Sie die Gedanken zur Pandemie und zum Krieg in der Ukraine aus und widmen Sie sich mit Herrn Momsen dem Abenteuer Urlaub. Wir wünschen Ihnen einen unterhaltsamen Abend.“Land und Leute kennen lernen. Mit unseren türkischen Nachbarn reden wir nicht, fahren aber in die Türkei um Türken kennen zu lernen, da stimmt doch was nicht? In den angeblich schönsten Wochen des Jahres werden eine Menge komische Dinge gemacht, über die man während der Reise vielleicht nicht lachen kann, die hinterher, von außen betrachtet, aber sehr lustig sind. In einer Kirche wird vermutlich selten so viel gelacht wie an diesem Abend in Godshorn. Dem Publikum war deutlich anzumerken, wie sehr es sich über die Schilderungen amüsierte und sich der ein oder andere Gast damit identifizierte. „Das ist hier eine Mörderstimmung“, stellte sogar Werner Momsen am Ende des tosenden Beifalls und der ohnehin einstudierten Zugabe fest.Es bleibt festzuhalten:Es sind die angeblich schönsten Wochen des Jahres, die für so manches Paar auch zu den letzten Wochen des Jahres werden. Eigentlich sollte man seinen Partner gar nicht mit in den Urlaub nehmen… Denn: Wenn man seine Probleme vergessen will, muss man sie zu Hause lassen....