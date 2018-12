Das Beste kommt zum Schluss

Winterlicher Grillabend vor dem Quartierstreff

Langenhagen. Der Verein win – Wohnen in Nachbarschaften bei der KSG Hannover veranstaltet auch in diesem Jahr einen winterlichen Grillabend vor dem Quartierstreff! Kurz vor Heiligabend, nämlich am Donnerstag, 20. Dezember, sind alle Interessierten eingeladen, auf dem Quartiersplatz in Wiesenau bei Punsch, Glühwein und Bratwurst zusammenzukommen. Beginn ist um 18 Uhr.„Es ist nun fast schon eine Weihnachtstradition. Kurz vor dem Fest veranstalten wir das Weihnachtsgrillen, um das Jahr zu beschließen. Danach gehen wir in die Weihnachtspause“, sagt Claudia Koch, Quartiersmanagerin in Wiesenau. Getränke und Bratwurst werden gegen eine kleine Spende verkauft und wie jedes Jahr fleißt das Geld weiter in ein soziales Projekt. „In diesem Jahr haben wir uns für die Jugendarbeit von MAJA entschieden.“, berichtet Claudia Koch. Essen und Trinken für den guten Zweck!Wenn alle Kekse und Bratwürstchen gegessen und der letzte Punsch getrunken ist verabschiedet sich der Quartierstreff in die Pause. Es wird dann ab dem 7. Januar mit dem bewährten Programm und neuen Angeboten weiter gehen. Wer sich aktuell informieren möchte kann sich nun auch im Internet über die Arbeit des Vereins win infomieren.