Lille Kartofler Figurentheater am 13. und 14. Dezember

Langenhagen. Das Lille Kartofler Figurentheater gastiert am Freitag, 13. Dezember, und am Sonnabend, 14. Dezember, mit dem Stück „Das hässliche Entlein“ nach Hans Christian Andersen im Haus der Jugend Langenhagen am Langenforther Platz.Die Veranstaltungen für Kinder ab vier Jahren und die ganze Familie beginnen jeweils um 15.30 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro.Karten gibt im Vorverkauf montags 7.30 Uhr bis 18.30 Uhr, dienstags bis donnerstags 9 bis 17 Uhr und freitags 9 bis 14 Uhr bei der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur im Haus der Jugend Langenhagen. Etwaige Restkarten gibt es an den Veranstaltungstagen ab 15 Uhr an der Tageskasse. Eine Reservierung der Karten ist zurzeit nicht möglich.Auf dem Entenhof wird das hässliche Entlein von allen Tieren gemieden, gehänselt, verscheucht. Es flieht in die Welt hinaus, lernt den Raben und den Jäger kennen, die weise Frau und die Bauernfamilie, doch nirgendwo findet es eine Heimat. Niemand mag das hässliche Entlein. Es muss allerlei schwierige Aufgaben bestehen, bis es nach einem langen Winter zu einem prächtigen Schwan herangewachsen ist und mit den Schwänen von dannen zieht.