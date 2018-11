Eröffnung mit Peter Krawagna am Sonntag, 2. Dezember

Langenhagen (ok). Die Weihnachts- und Jahreswendeausstellung 2018/19 in der Galerie Depelmann steht vor der Tür, läuft vom 2. Dezember bis zum 2. Februar. Peter Krawagna zeigt das „Das kleine Format“. Eröffnung ist am Sonntag, 2. Dezember, zwischen 11 und 16 Uhr. Die Malerin Katharina Lichterscheidt stellt dann vom 17. März bis zum 27. April nächsten Jahres aus. Vernissage ist am 17. März von 11 bis 16 Uhr.