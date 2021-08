"Musikalkscher Salon" öffnet am 15. September seine Pforten

Langenhagen. Nach coronabedingter Pause öffnet der „Musikalische Salon Langenhagen“ am Mittwoch,15.September, um 15 Uhr wieder seine Pforten. Und das Ensemble Operamobile lädt alle Gäste auf das „Operettentraum-Schiff"„ ein und entführt diese auf eine turbulente Musik-Reise rund um das Mittelmeer. Beginnend in Almunecár, dem Hafen von Granada, führt die Reise über Barcelona, St.Tropez und Sardinien bis zur Amalfiküste. Kapitän Flavio alias Tadeusz Galczuk und seine Chef Hostess Marita alias Bettina Delius samt Crew haben dabei alle Hände voll zu tun, um das illustre Bordgeschehen und ihre eigenen Gefühle im Griff zu behalten. Die Musik begleitet das alles mit einer Fülle an herrlichen Melodien, darunter viele VIPs aus Operette, Oper und Chanson u.a. von Johann Strauß, Emmerich Kálmán, Eduard Künneke, Andrew Lloyd Webber, dazu neue Kompositionen ganz speziell für dieses Stück von der Hamburger Komponistin Christine K. Brückner . Alles garantiert klimaneutral! Eintritt: 24 Euro auf allen Plätzen inklusive Kaffee und Kuchen ab 13.30 Uhr, Ermäßigung: 22,50 Euro, Kinder bis zwölf Jahre frei. Vorverkauf im Dorfgemeinschaftshaus: (0511) 5 39 130 63. Reservierung und Info: (0511) 2 13 59 068. Eintritt 24 Euro inklusive Kaffee und Kuchen.