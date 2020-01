Vortrag mit Matthias Lohre am Dienstag, 18. Februar

Langenhagen. Über ein Phänomen der heutigen Zeit hat sich Journalist und Autor Matthias Lohre Gedanken gemacht. Am Dienstag, 18. Februar, um 19 Uhr spricht er im VHS-Treffpunkt über die Macht, die es gegenwärtig verleiht, sich machtlos zu geben: Das Opfer ist der neue Held. Die neuen Opfer unterteilen die Welt in Gut und Böse. Dialog ersetzen sie durch Empörung, Fakten durch Bauchgefühle. Sie geben sich als Richter über unsere moralischen Normen, brechen diese aber ständig selbst. Ihren wachsenden Einfluss nutzen sie allein für sich, während wirklich Machtlose leer ausgehen. Nie zuvor beklagten Menschen wegen geringerer Anlässe, ihnen widerfahre gewaltiges Unrecht - und nie zuvor hatten sie damit mehr Erfolg. Doch die wahren Ursachen, weshalb sie sich ohnmächtig, benachteiligt oder bedroht fühlen, liegen nach Lohre meist nicht im Hier und Jetzt, sondern in der Kindheit. Matthias Lohre bietet verblüffende Einsichten und zeigt Auswege aus dem Opfer-Denken.Der Eintritt kostet zehn Euro. Anmeldungen nehmen die VHS-Geschäftsstellen im Eichenpark und im VHS-Treffpunkt persönlich, schriftlich, per Fax unter der Telefonnummer(0511) 73 07-97 18 und per E-Mail unter info@vhs-langenhagen.de entgegen.