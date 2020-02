Das Schicksal in die eigene Hand nehmen

Gründungstreffen der Selbsthilfegruppe Diabetes im Quartierstreff

Langenhagen. Jeder Mensch mit Diabetes macht eigene Erfahrungen im Umgang mit der Krankheit, doch niemand muß mit seinen Sorgen und Ängsten allein bleiben. Das Angebot einer Selbsthilfegruppe richtet sich an alle Mitmenschen, die mit der Diagnose Diabetes leben müssen. Die Teilnehmer erhalten Tipps, Rat und Informationen. Außerdem gibt es ergänzende Angebote zur Stärkung der Alltagskompetenz und der Auseinandersetzung mit der Erkrankung.Die Selbsthilfegruppe will dazu ermutigen, dass Schicksal in die eigene Hand zu nehmen, die Zukunft selbstverantwortlich zu gestalten und in Austausch mit anderen Betroffenen zu kommen. Die Gruppe ist eine Ergänzung zu professionellen Hilfsangeboten.Bei wem die Diagnose „Diabetes“ täglicher Begleiter ist, list herzlich zum Gründungstreffen einer Selbsthilfegruppe „Diabetes“ am Dienstag, 3. März, um 17 Uhr in den Quartierstreff Wiesenau eingeladen. Die Leitung der Selbsthilfegruppe übernehmen Martin Wulff und Andreas Zweig.Das Angebot ist eine Kooperation zwischen dem Verein win – Wohnen in Nachbarschaften bei der KSG Hannover und der Selbshilfegruppe Alltagssorgen.Die Teilnahme an der Selbsthilfegruppe ist kostenfrei und kann ohne Anmeldung besucht werden. Die Veranstaltung findet im Quartierstreff Wiesenau an der Freiligrathstraße 11 in Langenhagen statt.