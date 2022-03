Begegnung zwischen Menschen am Freitag, 6. Mai, beim SC Langenhagen

Langenhagen. Das „inklusive Sportfest“ in Langenhagen wird fortgesetzt. Am Freitag, 6. Mai, findet von 15 bis 18 Uhr auf dem Gelände des Sport Club Langenhagen (SCL) ein weiteres Mal das Sportfest für alle statt. Ziel ist es, über das gemeinsame Sporttreiben, Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung zu schaffen.In diesem Jahr veranstaltet die Lebenshilfe Langenhagen-Wedemark, mit der Unterstützung des Landessportbunds (LSB), des Regionssportbunds (RSB) und des Sportrings Langenhagen, das inklusive Sportfest und möchte langfristig die Teilhabe für Menschen mit Behinderung an Sportangeboten und Vereinssport für die Stadt Langenhagen, die Gemeinde Wedemark und die Region Hannover fördern. „Wir möchten den Weg, den wir letztes Jahr gemeinsam mit dem Sportring Langenhagen begonnen haben, weiterführen und so Inklusion im Sport erlebbar und erfahrbar machen“, sagen Luisa Haller und Ann-Kathrin Wachenhausen, Sportkoordinatorinnen der Lebenshilfe Langenhagen-Wedemark.Verschiedenste Sportarten sollen mit der Unterstützung von Sportvereinen und anderen Institutionen gemeinsam beim inklusiven Sportfest ausprobiert werden. Begleitet wird das Fest von einem bunten Rahmenprogramm für die ganze Familie