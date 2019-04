Das Thema Flucht wurde aufgegriffen

Sani-Kids aus Krähenwinkel holen beim JRK-Regionswettbewerb den ersten Platz

Krähenwinkel. Strom sparen, den Rucksack für die Flucht aus dem eigenen Land packen und natürlich Erste Hilfe leisten: Die rund 80 Teilnehmer des Jugendrotkreuzwettbewerbes 2019 maßen sich am vergangenen Wochenende bei verschiedenen Aufgaben. Dazu waren die Teams im gesamten Stadtgebiet von Uetze unterwegs. Die Sani-Kids aus Krähenwinkel belegten beim Wettbewerb in Uetze den ersten Platz.An den Start gingen Gruppen aus sieben DRK-Ortsvereinen, je nach Altersstufe variierte die Schwierigkeit der Aufgaben. „Viele denken beim Roten Kreuz ja rein an Erste Hilfe und Rettung“, so Organisator Christian Quade. „Das war natürlich auch Teil der Übungen. Beim Wettbewerb werden aber auch die Bereiche Soziales, Rotkreuz-Wissen, musisch-kulturelles sowie Sport und Spiel getestet.“ Dazu gehörte ein Gokart-Parcours, das Gurgeln von Liedern oder das Malen von Kinderrechten. Im musisch-kulturellen Bereich wurde das Thema Flucht aufgegriffen, die Jugendlichen mussten gedanklich ihren Rucksack packen und überlegen, was sie mitnehmen würden. Natürlich kam bei all dem auch der Spaß nicht zu kurz, beispielsweise beim Playmais angeln aus einem Planschbecken.Bei der Siegerehrung lobte DRK-Regionspräsident Thomas Decker die Leistung der Teilnehmer. In der Stufe I sicherte sich das Team aus Krähenwinkel den Sieg. Bei den älteren gewannen in Stufe II „Die wilden Löwen“ aus Neustadt und in Stufe III sicherte sich das Team aus Benthe-Empelde den Sieg. Die Erstplatzierten der jeweiligen Stufen nehmen am Bezirkswettbewerb des Jugendrotkreuzes Mitte Mai in Harsum bei Hildesheim teil.Die Ergebnisse: Stufe I (neun bis zwölf Jahre): 1. Krähenwinkel: Sani-Kids; 2. Velber: Die Schlafsäcke; 3. Isernhagen: Die wilden Eichhörnchen; 4. Berenbostel: Das Super-Helden-Team; 5. Horst: Die Sternschnuppen. Stufe II (zwölf bis 15 Jahre): 1. Neustadt: Die wilden Löwen; 2. Berenbostel: Helfer mit Herz;; 3. Krähenwinkel: The Crows; 4. Horst: Die Horsti’s. Stufe III (16 bis 27 Jahre): 1. Benthe-Empelde: Saunaclub der 5; 2. Isernhagen: Die Flottis; 3. Burgdorf: Spice Guys.