Stahlträger in oberstes Stockwerk gehievt

Langenhagen (ok). Das sah schon spektakulär aus. Mit einem Kran ist ein Stahlträger am Dienstagnachmittag in das oberste Stockwerk eines Mehrfamilienhauses an der Schönefelder Straße gehievt worden. Da war Präzisision und Maßarbeit gefragt. Auf dem Balkon wurde er dann von fachkundigem Personal angenommen.