Lange Nacht der Kirchen mit Ausstellung

Langenhagen. „Das weibliche Gesicht von Kirche“- so lautet der Titel einer Wanderausstellung, die zur Zeit im Bistum Hildesheim unterwegs ist und am Freitag, 7. September, ab 18 Uhr bei der Langen Nacht der Kirchen in der Liebfrauenkirche, Karl-Kellner-Straße 67, zu sehen sein wird. Die 13 Frauen, die als lebensgroße Figuren in der Ausstellung vorgestellt werden, repräsentieren wichtige kirchliche und lebensbezogene Themen. Sie zeigen welche Bedeutung Frauen in der Kirche von den Anfängen bis zur Gegenwart haben und wie sich das Rollenverständnis gewandelt hat. „ Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, diese faszinierende Ausstellung für die Lange Nacht der Kirchen nach Langenhagen zu holen“, erklärt Claudia Hopfe von der katholischen Liebfrauengemeinde. Die Liebfrauenkirche ist zum zweiten Mal bei dieser ökumenischen Aktion der evangelischen Landeskirche Hannover dabei. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm. Bevor um 18.45 Uhr Felizitas Teske in die Ausstellung einführt, sorgt die Harfenistin Laura Krajewski für eine musikalische Einstimmung. Die Betrachtung der Ausstellung wird im Laufe des Abend durch weitere musikalische Darbietungen untermalt. Um 20 Uhr singt die Sopranistin Ula Drescher, begleitet von Karin Funke an der Orgel, verschiedene geistliche Lieder und um 21 Uhr musizieren Michael Tewes, Oboe und Karin Funke, Orgel, gemeinsam. Zwischendurch gibt es Gelegenheit zur Begegnung und Erfrischung bei Fingerfood und Getränken. Den Abschluss der Langen Nacht bildet um 22 Uhr eine Meditation mit Markus Strüber. „Das Konzept der Langen Nacht der Kirchen ist ein offenes Konzept. Die Besucher können frei entscheiden, wann und wie lange sie an der Veranstaltung teilnehmen und ob sie noch weitere Kirchen aufsuchen möchten,“ erklärt Organisatorin Jennifer Rihm. Das Programmheft mit den Angeboten aller teilnehmenden Kirchen ist unter http://lange-nacht-der-kirchen.de/ im Internet abrufbar. Die Ausstellung „Das weibliche Gesicht von Kirche“ bleibt noch bis zum 16. September in der Liebfrauenkirche in Langenhagen. Besichtigungszeiten: 10. September von 10 bis 12 Uhr, 12. September von 16 bis 18 Uhr und 14. September von 17 bis 19 Uhr sowie für Gruppen nach telefonischer Vereinbarung(0151/ 58 88 60 68).