„Dat kannst mi glööven“

Vom 8. bis 12. November geht Pastor Rainer Müller-Jödicke wieder auf Sendung

Engelbostel/Schulenburg. Rainer Müller-Jödicke wird im Rahmen der ARD-Themenwoche die täglichen plattdeutschen Radioandachten sprechen. Dabei wird er sich als Fan von „Satt und schlau“ zu erkennen geben: „Der pädagogische Mittagstisch unserer Godshorner Nachbargemeinde ist ein diakonisches Aushängeschild von Langenhagen“, sagt der Engelbosteler Ortsgeistliche und verweist auf das seit Jahren erfolgreiche Konzept, das Kindern in Godshorn nach der Schule nicht nur ein warmes Mittagessen, sondern auch eine Hausaufgabenbetreuung bietet.„Von diesem Projekt werde ich sogar im Radio schwärmen und will darüber auf Plattdeutsch eine Andacht gestalten“, fährt Müller-Jödicke fort. In der ARD-Themenwoche gestaltet der Ostfriese vom 8. bis 12. November täglich um 14.17 Uhr bei NDR Niedersachsen eine anderthalbminütige Radioandacht.„Dieses Mal dreht sich bei der ARD alles um die Stichworte „Stadt.Land.Wandel“, und da ist „satt und schlau“ ein großartiges Beispiel“, erläutert Müller-Jödicke: Auch im ländlichen Godshorn habe sich die soziale Situation dahin gewandelt, dass Kinder Mittags kein warmes Essen mehr zum Beispiel bei den Großeltern serviert bekämen und keiner zu Hause mit ihnen für die Schule lernt. „Unsere Nachbargemeinde hat darauf eine vorbildliche diakonische Antwort gefunden.“