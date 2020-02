Deine Würde entscheidet

Vortrag mit Udo Baer am Mittwoch, 25. Februar, im VHS-Treffpunkt

Langenhagen. Der Therapeut und Autor Udo Baer spricht am Mittwoch, 25. Februar, um 19 Uhr im VHS-Treffpunkt über die Bedeutung der Würde in Beruf und Partnerschaft.Baer weist darauf hin, dass Würde von Wert kommt. Wer sich selbst achte, habe den ersten wichtigen Schritt getan, um mit Selbstzweifeln, Entwürdigung und Überforderung umzugehen. Würde umfasse einen ganzen Fächer von Begriffen wie Selbstbewusstsein, Selbstwertschätzung, Achtung, Respekt.Baer beschreibt, weshalb der Fokus auf die eigene Würde der maßgebliche Kompass für ein gutes Leben ist. Er zeigt aber auch behutsam Wege, wie man Konflikte und wichtige Entscheidungsprozesse in Übereinstimmung mit seiner Selbstachtung lösen kann.In diesem Vortrag werden Beispiele und Anregungen gegeben, wie Menschen im Alltag ihr Würde-Ich entdecken und nutzen können, um ihre Würde als Kompass für ein gutes Leben einzusetzen und sich vor ungerechtfertigten Angriffen zu schützen.Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Hospizverein Langenhagen statt.Der Eintritt kostet zehn Euro.Anmeldungen nehmen die VHS-Geschäftsstellen im Eichenpark und im VHS-Treffpunkt persönlich, schriftlich, per Fax unter (0511) 73 07-97 18 und per E-Mail unter info@vhs-langenhagen.de entgegen.