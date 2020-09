Eines der letzten Fachwerkhäuser wird abgerissen

Langenhagen (ok). Ein Stück Langenhagener Zeitgeschichte wird jetzt dem Erdboden gleich gemacht. An der Walsroder Straße fällt eines der letzten Fachwerkhäuser in der Flughafenstadt der Abrissbirne zum Opfer; dem Vernehmen nach sollen dort Wohnungen entstehen. Wer Näheres über die vielleicht bewegte Historie des schönen Fachwerkhauses weiß, melde sich gern unter redaktion@langenhagener-echo.de beim Langenhagener ECHO.